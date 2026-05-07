Названа цена самой дорогой квартиры в Москве

Стоимость самой дорогой квартиры в Москве, доступной для покупки на первичном рынке жилья в данный момент, оценили в 8,3 миллиарда рублей. Информацию о соответствующем объекте со ссылкой на аналитиков экосистемы Kalinka назвали в агентстве ТАСС.

Речь идет о лоте, расположенном в Хамовниках по адресу 3-й Обыденский переулок в пешей доступности от Кремля. Специалисты уточнили, что в этом проекте представлены видовые квартиры и пентхаусы. Площадь самой дорогой квартиры — 781 квадратный метр, а цена «квадрата» составляет 10,62 миллиона рублей.

Что касается максимальной стоимости на вторичном рынке, она зафиксирована в том же районе, в доме на улице Пречистенке, 13. Самый дорогой объект в нем продается за 1,7 миллиарда рублей. За указанную сумму новому владельцу достанется жилье площадью 280 квадратных метров в историческом фонде между станциями метро «Кропоткинская» и «Парк культуры».

Ранее стало известно, что самая дешевая квартира в Москве в новостройке стоит 17,3 миллиона рублей.