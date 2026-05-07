Силовые структуры
11:40, 7 мая 2026

Операция захвата передавшего данные бойца СВО Украине россиянина попала на видео

ФСБ показала задержание жителя Ярославля за передачу Украине данных о бойцах СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Специальная военная операция (СВО) на Украине

В Ярославле операция ФСБ по задержанию передававшего данные о бойцах специальной военной операции (СВО) Украине местного жителя попала на видео. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как правоохранители вышли из машины, подошли к проходившему мимо мужчине и положили его на землю.

Ранее сообщалось, что фигурант — 39-летний житель Ярославля. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.

По данным силовиков, мужчина вышел на контакт с представителем украинских спецслужб и получил от него задание собрать и передать информацию о российском военном. Россиянин выполнил поручение, и теперь ему грозит срок до пожизненного заключения.

