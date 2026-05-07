Отели любимого курорта богачей предложили россиянам скидки до 70 процентов

АТОР: Отели Мальдив предлагают скидки до 70 процентов на лето 2026 года

Отели Мальдив предлагают россиянам большие скидки на лето на фоне оттока европейцев. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители туроператора PAC Group отметили, что сезонное снижение цен — обычная практика на любимом курорте богачей. Однако в 2026 году к погодному фактору добавился геополитический. В результате средний дисконт на проживание составляет 20-40 процентов, а некоторые объекты делают скидки до 50-70 процентов.

По данным источника, наиболее лояльную политику демонстрируют четырех- и пятизвездочные отели. В компании «Интурист» пояснили, что премиальные курорты чаще комбинируют снижение цены с «добавленной ценностью», в то время как бюджетные гостиницы снижают тарифы осторожнее, опасаясь за рентабельность.

В АТОР добавили, что, помимо скидок, мальдивские отели luxury-сегмента в конце весны предлагают гостям и другие приятные бонусы: бесплатные ночи, бесплатное проживание и питание для детей, апгрейд питания до «все включено», а также полная отмена платы или скидки на трансфер, включая гидросамолет.

Ранее сообщалось, что в 2026 году российские туристы массово устремились на Мальдивы. Бронирования туров по этому направлению выросли на 136 процентов.

