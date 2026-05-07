12:25, 7 мая 2026

Оценены шансы «Краснодара» выйти в финал Кубка России

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» одержать победу над московским «Динамо» и выйти в Суперфинал Кубка России по футболу. Об этом сообщает Sport24.

Победа «Краснодара» в основное время оценивается коэффициентом 2,15 (вероятность — 44 процента), успех «Динамо» — 3,30 (29 процентов), ничья — 3,55 (27 процентов). С учетом серии пенальти победа «быков» идет за 1,55, москвичей — за 2,45.

Ожидается результативный поединок: «обе забьют — да» с коэффициентом 1,58, первый гол «Краснодара» — 1,78, «Динамо» — 2,23. Тотал без голов в основное время — 15,00.

Матч пройдет 7 мая в 20:30 по Москве на стадионе «Краснодара». Победитель противостояния встретится в Суперфинале со «Спартаком».

Суперфинал состоится в воскресенье, 24 мая. Решающий матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Предыдущим победителем турнира является ЦСКА.

