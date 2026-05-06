«Спартак» победил ЦСКА и вышел в финал Кубка России

«Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в финал Кубка России

Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых». Единственный мяч на десятой минуте забил полузащитник Руслан Литвинов.

Таким образом, «Спартак» вышел в Суперфинал Кубка России. Команда встретится с победителем встречи между «Краснодаром» и московским «Динамо».

Суперфинал состоится в воскресенье, 24 мая. Решающий матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Прошлым победителем турнира является ЦСКА.