22:01, 6 мая 2026

«Спартак» победил ЦСКА и вышел в финал Кубка России

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых». Единственный мяч на десятой минуте забил полузащитник Руслан Литвинов.

Таким образом, «Спартак» вышел в Суперфинал Кубка России. Команда встретится с победителем встречи между «Краснодаром» и московским «Динамо».

Суперфинал состоится в воскресенье, 24 мая. Решающий матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Прошлым победителем турнира является ЦСКА.

