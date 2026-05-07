Пекин выступил против удержания президента Венесуэлы в США

МИД КНР: Китай против насильственного удержания Мадуров в США

Китайские власти осуждают насильственное удержание лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в Соединенных Штатах. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в Пекине, передает ТАСС.

«Четыре месяца назад США нанесли военный удар по Венесуэле и силой удерживают президента Мадуро с женой» — подчеркнул дипломат. Он назвал действия Вашингтона актами гегемонизма, которые грубо нарушают международное право и ущемляют суверенитет южноамериканской страны.

По словам Линь Цзяня, Пекин продолжит поддерживать Венесуэлу в защите ее национального достоинства и законных прав. Китайский дипломат добавил, что подобные действия США угрожают миру и стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Ранее Николас Мадуро указал, что его конституционные права были нарушены правительством США, и потребовал справедливого разбирательства, а также отклонения судом обвинительного заключения.

Адвокат Мадуро, в свою очередь, рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа препятствует оплате юридических услуг для венесуэльского лидера.