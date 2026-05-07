Популярный российский рэпер купил элитную квартиру в Петербурге

Shot: Рэпер Icegergert купил элитную квартиру в Петербурге за 130 млн рублей

Популярный российский рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) приобрел квартиру в элитном жилом комплексе Санкт-Петербурга. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Речь идет об объекте площадью 134 квадратных метра в ЖК «Петровский остров», который находится на стадии строительства. Ввести его в эксплуатацию планируют в конце 2026 года. Среди особенностей жилого комплекса — отделка из дорогих материалов, планировки для любых дизайнерских решений и закрытая территория.

За покупку недвижимости исполнитель треков «Наследство» и «Банк» отдал 130 миллионов рублей. Цены в жилом комплексе стартуют от 12 миллионов рублей за 20-метровый лот.

Накануне стало известно, что певец Шура вновь вложился в недвижимость, купив еще одну квартиру.