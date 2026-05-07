13:29, 7 мая 2026Россия

Призыв России к жителям Киева покинуть город объяснили

Слова Зеленского об ударе по Москве в День Победы вынудили Кремль дать ответ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Кремль вынудили впервые за все время специальной военной операции (СВО) призвать жителей Киева покинуть город. О причине пишет «Царьград».

Обозреватель издания Екатерина Панфилова заметила, что Россия до последнего не хотела наращивать эскалацию конфликта, однако угроза главы Украины Владимира Зеленского атаковать Москву в День Победы вынудила Кремль пойти на беспрецедентные меры.

Изначально Россия сделала крупный шаг навстречу и объявила перемирие 8 и 9 мая. В Кремле рассчитывали, что в Киеве поддержат предложение, но реакция Украины оказалась противоположной.

Выступая на саммите в Ереване, Зеленский, не скрывая, заявил, что в планах Киева есть удар по российской столице в праздничный день. «Россия объявила парад 9 мая, но на нем не будет военной техники. Украинские дроны также могут пролететь на этом параде», — подчеркнул он.

Для Минобороны России это стало прямым указанием к действию. Этим и объясняется неожиданное обращение военного ведомства к иностранным гостям и мирному населению украинской столицы.

Эксперты издания заметили, что на Украине к предупреждению отнеслись несерьезно. Экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун иронично предложил проверить боеготовность Москвы и посоветовал не обращать внимание на угрозу Москву. В «Царьграде» заявили, что подобное заявление лишь доказывает, насколько мало для Киева значат жизни мирных граждан.

Ранее в Кремле высказались о действии перемирия на 9 Мая. Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что оно будет действовать 8 и 9 мая.

