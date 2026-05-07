Бывший СССР
12:50, 7 мая 2026

В Кремле высказались о действии перемирия на 9 Мая

Песков: Объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Объявленное Россией перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине будет действовать 8 и 9 мая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, речь идет о 8-м и 9-м числе, о 8 и 9 мая», — сказал он, комментируя сроки действия прекращения огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев 8 мая определится со своими действиями на День Победы. Он подчеркнул, что Украина намерена действовать зеркально России.

В понедельник, 4 мая, Минобороны России объявило перемирие на время празднования Дня Победы. В ответ на это украинский лидер заявил, что Киев введет режим тишины гораздо раньше, с полуночи 6 мая. При этом с Москвой эта инициатива согласована не была.

