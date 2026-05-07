Прокуратура начала проверку из-за задержек самолетов в московских аэропортах

Прокуратура начала проверку ограничений на прием и выпуск самолетов в Москве

Прокуратура начала проверку из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ведомству поручено осуществить мониторинг возникших в московских аэропортах задержек в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг.

Ранее сообщалось, что из-за вводившихся в ночь на 6 мая ограничений полетов в аэропортах России многие авиарейсы задерживаются на вылет на несколько часов и больше.

По информации Минтранса России, в столичных аэропортах на вылет опаздывают 30 рейсов. При этом пассажиров обеспечивают водой и ковриками, а матерям с детьми предоставляют специальные бесплатные комнаты.