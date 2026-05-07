«Радио Судного дня» передало слово «рифмоплет»

«Радио Судного дня» передало в эфире слово «рифмоплет»

Радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», передала в эфире слово «рифмоплет». Об этом сообщает ТАСС.

Сигнал был передан 7 мая после 19:00. Сначала прозвучал монотонный звуковой маркер, после чего мужской голос назвал ряд цифр и слово «рифмоплет», используя фонетический алфавит. Других сигналов в этот день радиостанция не передавала.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.

