14:10, 7 мая 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали приводящие к раку распространенные ошибки

Пушкарь заявил, что сдерживание позывов в туалет повышает риск развития рака
Евгения Наумова
Фото: tawanroong / Shutterstock / Fotodom

Врач-уролог, академик РАН Дмитрий Пушкарь перечислил распространенные ошибки, которые повышают риск развития рака мочевого пузыря. Об этом он рассказал в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

По словам специалиста, к раку мочевого пузыря может привести курение, а также привычка пить мало жидкости. Также Пушкарь заявил, что риск онкологического заболевания возрастает, если человек часто сдерживает позывы в туалет.

Еще одной ошибкой уролог назвал отказ от диспансеризации. Он объяснил, что мочевые инфекции, провоцирующие рак, в большинстве случаев протекают бессимптомно и обнаружить их можно только во время обследования. В этой связи Пушкарь призвал россиян проходить диспансеризацию раз в год для профилактики рака.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева пригласила в студию программы «Жить здорово!» людей, борющихся с раком. Она посоветовала одному из гостей послать болезнь.

