15:56, 7 мая 2026

Раскрыт неожиданный фактор осложнений после хирургических вмешательств

Екатерина Графская
Фото: Yulai Studio / Shutterstock / Fotodom  

Высокий уровень загрязнения воздуха может повышать вероятность осложнений после хирургических операций. К такому выводу пришли исследователи из медицинского центра Университета Юты. Результаты работы опубликованы в журнале Acta Anaesthesiologica Scandinavica (AAS).

Ученые проанализировали данные почти 50 тысяч пациентов, перенесших операции. Исследование показало, что даже кратковременное повышение уровня мелкодисперсных частиц PM2.5 за неделю до операции было связано с более высоким риском осложнений, включая пневмонию, сепсис и инфекции послеоперационных ран.

При превышении допустимого уровня загрязнения воздуха риск осложнений увеличивался с 4,8 процента до 6,2 процента. Кроме того, каждые дополнительные 10 микрограммов PM2.5 на кубический метр воздуха были связаны с ростом относительного риска осложнений примерно на 8 процентов.

Авторы исследования объясняют это тем, что мельчайшие частицы загрязнения способны проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток, усиливая воспаление и нагрузку на организм. Ученые подчеркивают, что работа пока показывает лишь связь, а не прямую причинно-следственную зависимость, однако результаты стали еще одним подтверждением того, насколько качество воздуха влияет на здоровье человека.

Ранее ученые выяснили, что воздействие загрязненного воздуха повышает риск обструктивного апноэ сна.

