Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:20, 7 мая 2026Экономика

Раскрыто состояние квартиры Жанны Фриске в Москве

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядит квартира певицы в центре Москвы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: @friske_natalia

Сестра певицы Жанны Фриске, блогер Наталья Фриске, показала квартиру знаменитой родственницы в Москве. Состояние недвижимости она раскрыла в видеоролике, который опубликовала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница рассказала, что приехала сюда вместе с матерью, и отметила, что сейчас в квартире никто не живет. Визит был нужен, чтобы проверить, все ли в порядке с жильем. Квартира артистки дожидается ее единственного сына Платона, уточнила сестра Жанны Фриске.

На снятых блогером кадрах можно наблюдать спальню в светлых тонах, две гардеробные и кухню, совмещенную с гостиной. Интерьер в квартире остался таким же, как при жизни знаменитости.

У самой Натальи Фриске есть квартира в подмосковном Реутове. Она уточнила, что специально выбирала жилье в этой локации, чтобы быть ближе к родителям и чаще к ним приезжать.

Ранее блогер затопила девять этажей в своем доме и оставила соседей без отопления. Об аварии Фриске узнала от отца, который приехал в ее квартиру, пока она отдыхала с семьей во Вьетнаме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Забивший пятимесячную дочь за плач в Подмосковье мигрант попал на видео

    Одна из крупнейших нефтяных компаний решила разделиться

    Грудь как у балерины стала трендом среди звезд

    В России допустили удар «Орешником» по Киеву

    Послу Армении в России заявили о неприемлемости предоставления Зеленскому «трибуны»

    Франция после Дурова взялась за Маска

    Су-57 испытают с «Изделием 177»

    Названы разрушающие позвоночник позы для сна

    Дальневосточная таможня сообщила о росте числа ввезенных иномарок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok