Раскрыто состояние квартиры Жанны Фриске в Москве

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядит квартира певицы в центре Москвы

Сестра певицы Жанны Фриске, блогер Наталья Фриске, показала квартиру знаменитой родственницы в Москве. Состояние недвижимости она раскрыла в видеоролике, который опубликовала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница рассказала, что приехала сюда вместе с матерью, и отметила, что сейчас в квартире никто не живет. Визит был нужен, чтобы проверить, все ли в порядке с жильем. Квартира артистки дожидается ее единственного сына Платона, уточнила сестра Жанны Фриске.

На снятых блогером кадрах можно наблюдать спальню в светлых тонах, две гардеробные и кухню, совмещенную с гостиной. Интерьер в квартире остался таким же, как при жизни знаменитости.

У самой Натальи Фриске есть квартира в подмосковном Реутове. Она уточнила, что специально выбирала жилье в этой локации, чтобы быть ближе к родителям и чаще к ним приезжать.

Ранее блогер затопила девять этажей в своем доме и оставила соседей без отопления. Об аварии Фриске узнала от отца, который приехал в ее квартиру, пока она отдыхала с семьей во Вьетнаме.