Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:57, 7 мая 2026Ценности

Раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala

NYP: У звезд есть ассистенты для похода в туалет на балу Met Gala
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Звездный агент Брайан Даниэль раскрыл секреты похода звезд в туалет на благотворительном балу Met Gala. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

По словам эксперта, у многих знаменитостей есть ассистенты, которые помогают им справлять нужду в объемных платьях. Некоторые дизайнеры заранее продумывают эту пикантную подробность и предусматривают в нарядах специальные отверстия, добавляет он.

В то же время Кэти Перри признавалась, что для удобства брала на мероприятие устройство, помогающее женщинам ходить в туалет стоя. Кроме того, один раз певица помогала модели Винни Харлоу, придержав подол ее платья над унитазом.

Ранее бывший стилист рассказал о беспорядочном сексе звезд в туалетах на Met Gala.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский призвал иностранных лидеров не находиться в Москве 9 мая

    Граничащая с Россией страна ответила на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Мощный торнадо обрушился на США и снес сотни домов

    Фекальное цунами из Мексики испортило отдых на лучшем пляже США

    В Москве пожар заблокировал в квартире ребенка

    Пять российских авиакомпаний сообщили об изменении правил провоза пауэрбанков

    Apple купит миллионы бракованных чипов

    Трамп признался в любви шутившему про него иностранному лидеру

    Раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala

    В России суд отменил автоштраф за тонировку по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok