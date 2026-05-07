Раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala

NYP: У звезд есть ассистенты для похода в туалет на балу Met Gala

Звездный агент Брайан Даниэль раскрыл секреты похода звезд в туалет на благотворительном балу Met Gala. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

По словам эксперта, у многих знаменитостей есть ассистенты, которые помогают им справлять нужду в объемных платьях. Некоторые дизайнеры заранее продумывают эту пикантную подробность и предусматривают в нарядах специальные отверстия, добавляет он.

В то же время Кэти Перри признавалась, что для удобства брала на мероприятие устройство, помогающее женщинам ходить в туалет стоя. Кроме того, один раз певица помогала модели Винни Харлоу, придержав подол ее платья над унитазом.

