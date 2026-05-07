Россиян предупредили о вреде отопления

Кардиолог Кондрахин: Отопление в жару может привести к проблемам со сном

Отопление квартиры в жару может привести к нарушению сна и другими проблемам со здоровьем. Об этом россиян предупредил терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, для качественного сна температура в помещении должна составлять плюс 22-23 градуса. Более высокую температуру организм переносит тяжелее, из-за чего повышается потливость, а сон становится прерывистым. Помехой являются и частые походы в туалет на фоне более активного потребления жидкости.

«Такая неприятность ждет всех, у кого работают батареи в жару при условии, что на улице плюс 26 градусов. Для человеческого организма это испытание», — заключил Кондрахин.

Ранее стало известно, что грядущим летом температура в Москве может оказаться выше климатической нормы. Отклонение составит до 1 градуса.