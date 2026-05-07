19:44, 7 мая 2026

Россиян вынудили месяцами жить без крыши

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Люберцы. Фото: Владимир Сидорович / Фотобанк Лори

В подмосковных Люберцах пострадавшие от пожара почти два месяца живут в доме без крыши. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о жилом комплексе «Кореневский Форт 2». В середине марта в одном из домов полностью выгорела кровля, но к ее ремонту так и не приступили. В результате во время дождей и других осадков квартиры на последнем этаже стало затапливать — вода попадает в жилые комнаты, подъезды и портит имущество.

Жильцы дома пожаловались, что из лампочек в общих помещениях периодически течет вода и идет дым — из-за этого в здании регулярно отключают электричество. Управляющая компания «Комфортжилсервис» обещала россиянам начать ремонт в течение 10 дней после окончания следствия. Однако оно завершилось еще в конце марта, а работы так и не были начаты.

Теперь коммунальщики заявили, что восстанавливать крышу будут через фонд капремонта. Но процесс затянулся из-за согласований. Жильцы собираются подать коллективную жалобу, чтобы быстрее обрести крышу над головой.

Ранее в Екатеринбурге внезапно рухнула крыша спортивного зала в колледже. Площадь обрушения достигла 400 квадратных метров. В момент падения конструкции в помещении никто не находился, но в здании были люди. В результате никто не пострадал.

