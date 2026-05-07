Россиянам напомнили о короткой неделе

Россиян ждет короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая

Россиян ждет короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая. Это следует из производственного календаря, опубликованного на сайте Госдумы.

Выходные пройдут с субботы, 9 мая, по понедельник, 11 мая. Понедельник станет нерабочим, поскольку День Победы в 2026 году выпал на выходной день.

До этого короткая неделя длилась четыре дня, с 27 по 30 апреля, поскольку День весны и труда в этом году в России приходится на пятницу, 1 мая. В следующий раз россиян ждут длинные выходные в июне. Граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России.

Ранее «Лента.ру» писала, выгодно ли брать отпуск в этом месяце и куда можно поехать на майские праздники.