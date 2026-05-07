Забота о себе
19:47, 7 мая 2026

Россиянам раскрыли опасность при мытье яиц

Россиян призвали мыть только фермерские яйца
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Большая часть россиян привыкла мыть яйца перед готовкой, опасаясь сальмонеллы. При этом не учитывается, где они были приобретены — в магазине или на ферме. Опасность при мытье этого продукта раскрыли эксперты «Пятого канала».

На самом деле обычная вода не препятствует распространению сальмонеллы. Напротив, скорлупа мытых яиц, помещенных в холодильник, истончается под воздействием моющих средств и низкой температуры. В итоге бактерии могут попасть внутрь.

При этом фабричные яйца, которые продаются в магазинах, проходят промышленную обработку. Согласно санитарным нормам, их обрабатывают специальными веществами, не разрушающими скорлупу. Так что такие яйца можно не мыть перед тем, как убрать в холодильник.

Совсем другое дело — фермерские яйца. На них могут оставаться грязь, перья и птичий помет, так что их следует обязательно хорошо промыть перед готовкой.

Ранее россиян предостерегли от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц. Профессиональный повар предупредил о риске сальмонеллеза из-за неправильного разбивания яиц.

