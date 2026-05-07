Россияне назвали необходимые удобства в жилье

OCTOBER GROUP: 53 % семей мечтают о личном убежище в квартире

Больше половины россиян с детьми мечтают иметь личное убежище в квартире. Этот и другие удобства, необходимые для комфортной жизни, россияне назвали в исследовании OCTOBER GROUP, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

За мастер-спальню с собственной ванной и выходом на лоджию или другое пространство для уединения проголосовали 53 процента родителей из больших семей. Каждый четвертый опрошенный в этой категории назвал главным элементом наличие большой постирочной. При этом самым важным удобством на территории жилого комплекса является зона для совместного отдыха и праздников на крыше — ее желают иметь 46 процентов респондентов.

Участники опроса с маленькими детьми мечтают видеть в квартире спортивный уголок со шведской стенкой (61 процент). Для этой категории также важна планировка с хорошим обзорам, подходящая для создания игровой зоны на виду (55 процентов). Каждый третий хотел бы обустроить для ребенка мини-мастерскую со столом для творчества, а 42 процента были бы не против иметь на территории дома всесезонное пространство для игр.

71 процентов родителей подростков считают важнейшим элементом в квартире хорошую шумоизоляцию, каждый четвертый — наличие творческой мастерской, а 19 процентов — место для съемок видео с кольцевой лампой. 50 процентов хотели бы иметь помещение для встреч с друзьями за пределами квартиры, родители также будут не против наличия в доме библиотеки, спортивной зоны и репетиционной комнаты для музыкантов.

Большинству пожилых людей необходима личная ванная с теплым полом и поручнями (47 процентов). Еще 40 процентов нуждаются в лоджии для растений и чаепитий, а также кабинете для чтения и рукоделия. На территории жилого комплекса эта возрастная группа хочет видеть тихую зону со скамейками в тени, дорожки для скандинавской ходьбы, цветник и вертикальный огород в саду, библиотеку с камином, полкой для обмена книгами и столами для шахмат и шашек.

