11:40, 7 мая 2026

Россиянин выведал и слил закрытые лекции о БПЛА

Суд приговорил в 18 годам жителя Кубани, слившего Украине лекции о работе РЭБ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодара Алексея Зубарева к 18 годам колонии строгого режима за передачу украинской разведке видео с лекций о работе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, 26 февраля 2023 года мужчине написал неизвестный и предложил сотрудничество с управлением разведки Минобороны Украины, россиянин согласился. После этого он принял участие в конференции, в рамках которой специалисты в области радиоэлектронной борьбы читали лекции. Материалы с них участникам предоставили в ограниченном доступе. Зубарев скопировал их и отправил представителю украинской разведки.

Также 7 мая 2023 года мужчина опубликовал в интернете ролик, который содержал призыв к подрыву Кремля, а следом написал комментарии с призывами к насилию в отношении русских.

Ранее сообщалось, что в Ярославле ФСБ задержала жителя за передачу Украине данных об участниках СВО.

