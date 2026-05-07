Российский тревел-блогер описал транспорт в Индии фразой «игра на выживание»

Российский тревел-блогер описал самый распространенный вид транспорта в Индии фразой «игра на выживание». Об этом он рассказал в ролике на своей странице @sergei_v_asii в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, тук-тук — это настоящий дух Индии. Передвижение на нем стоит дешево, а водитель всегда найдет дорогу до нужного места даже там, где ее нет. «Один раз прокатился — и уже не забудешь никогда», — отметил блогер.

Ранее этот же россиянин побывал в Непале и описал жизнь шестилетних детей в этой стране фразой «способны пасти скот». Автор объяснил, что эти дети с ранних лет привыкают работать или просить милостыню и приносить деньги в дом.