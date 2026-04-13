Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:41, 13 апреля 2026Путешествия

Россиянин описал жизнь шестилетних детей в Непале фразой «способны пасти скот»

Марк Успенский
Марк Успенский

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Российский путешественник побывал в Непале и описал жизнь шестилетних детей в этой стране фразой «способны пасти скот». Ролик он разместил на странице @sergei_v_asii в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор объяснил, что дети с ранних лет привыкают работать или просить милостыню и приносить деньги в дом. «Наши современные дети не сделают и половину из того, что делают непальские каждый день <...> В 11 ты уже можешь сесть за мотоцикл и быть полезным в сфере такси», — объяснил блогер.

Ранее этот же россиянин побывал в Индии, снял увиденное на камеру и описал впечатления фразой «в шоке каждую секунду». В комментариях возникли споры относительно правдивости таких роликов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok