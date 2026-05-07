Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:52, 7 мая 2026Путешествия

Самолет из ОАЭ начал кружить над российским городом из-за атаки БПЛА

Самолет из Абу-Даби развернулся в сторону Самары из-за атак БПЛА на Москву
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании Etihad, летевший из Абу-Даби (ОАЭ), начал кружить над российским городом из-за атаки БПЛА на Москву. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Лайнер должен был сесть в Шереметьево в 20:45 7 мая, но из-за активной атаки БПЛА на столицу был вынужден развернуться в сторону Самары. Уточняется, что борт продолжает делать круги над городом.

«Сделали три круга над Самарой, капитан сообщает каждый раз, что мы в тысяче миль от Москвы, получаем разрешения от Шереметьево и пока будем кружить», — рассказали пассажиры.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о десятках дронов, которые сбивали на подлете к столице. По его словам, на месте падения обломков беспилотников начали работу экстренные службы, информации о пострадавших не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Российский МИД вызвал посла Армении из-за предоставления «трибуны» Зеленскому

    Эпичное уничтожение украинской техники попало на видео

    Сотрудники ТЦК сломали руку подростку при мобилизации его отца

    Аракчи раскрыл условия урегулирования конфликта с США

    Мощное уничтожение пикапов ВСУ российскими дроноводами попало на видео

    Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий и врезался в стену

    Силовики рассказали о больших потерях «мясного полка» Сырского

    Страны ЕС начали подготовку к переговорам с Россией

    Людям после 50 лет назвали четыре ключа к счастью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok