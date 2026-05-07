Семенович назвала себя угрозой национальной безопасности Украины

Семенович заявила, что представляет угрозу национальной безопасности Украины

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович заявила, что согласна с присвоенным ей статусом угрозы национальной безопасности Украины. Ее комментарий приводит РИА Новости.

Артистка отметила, что красота превращает ее в «угрозу для всех». «Я женщина с такими формами и такими поступками, что я — достояние России, а значит — и угроза для Украины», — подчеркнула она.

Анна Семенович высказывалась в поддержку специальной военной операции (СВО) и неоднократно посещала зону ее проведения, чтобы поддержать российских бойцов. В сентябре 2022 года министерство культуры и информационной политики Украины признало певицу угрозой безопасности страны.

Ранее Семенович оценила решение некоторых коллег об отъезде из России на фоне СВО, назвав это естественным отбором. Она подчеркнула, что со страной остались те, кто ее по-настоящему любит.