Случай хантавируса зафиксирован еще в одной стране

Jerusalem Post: В Израиле подтвержден первый случай хантавируса

Первый случай хантавируса зафиксировали в Израиле у мужчины, который вернулся из Восточной Европы, какую именно страну он посетил — не сообщается. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Известно, что мужчина заболел через несколько месяцев после возвращения из поездки. Он сразу обратился за помощью, как только почувствовал недомогание и симптомы, характерные для данного заболевания.

Анализы подтвердили в организме пациента наличие хантавируса. Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии и не нуждается в интенсивной терапии.

Ранее стало известно о вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане. Около 150 пассажиров оказались изолированы на корабле у побережья Кабо-Верде.