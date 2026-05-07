Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:05, 8 мая 2026Мир

Случай хантавируса зафиксирован еще в одной стране

Jerusalem Post: В Израиле подтвержден первый случай хантавируса
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Первый случай хантавируса зафиксировали в Израиле у мужчины, который вернулся из Восточной Европы, какую именно страну он посетил — не сообщается. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Известно, что мужчина заболел через несколько месяцев после возвращения из поездки. Он сразу обратился за помощью, как только почувствовал недомогание и симптомы, характерные для данного заболевания.

Анализы подтвердили в организме пациента наличие хантавируса. Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии и не нуждается в интенсивной терапии.

Ранее стало известно о вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане. Около 150 пассажиров оказались изолированы на корабле у побережья Кабо-Верде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС Ирана обстреляли силы США за атаку их танкера

    Европа выдвинула США условие для участия в операции в Ормузском проливе

    Над Украиной в преддверии Дня Победы сбросили листовки

    Иран обвинил США в нарушении перемирия

    Сальдо высказался о провокациях со стороны Киева в День Победы

    Загадочный конусообразный НЛО напугал жителей одной страны

    Стало известно об ударе США по порту в Иране

    Советскую «Тунгуску» ВСУ оснастили американской ОЭС

    Китай поставил Киев на грань банкротства

    Случай хантавируса зафиксирован еще в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok