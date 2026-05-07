18:02, 7 мая 2026

Собака съела паспорт туриста и попала на видео

Daily Mail: Собака съела паспорт туриста во Франции и сорвала его планы
Елизавета Гринберг (редактор)

Собака съела паспорт туриста из Великобритании, сорвала его планы и попала на видео. Кадры публикует издание Daily Mail.

Инцидент произошел 20 апреля, но его подробности стали известны только сейчас. 40-летний Карл Филлипс оставил свою сумку в квартире друга во французском городе Турретте. По возвращении он обнаружил, что годовалый щенок по кличке Ксена погрыз его паспорт. Когда друзья вернулись с прогулки, собака лежала на диване и жевала документ.

«Не могу в это поверить! Я не смогу пройти таможню с этим», — сказал мужчина на видео. Он также рассказал, что потратил более 500 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей) на новый паспорт и билет домой.

Ранее мужчина пронес на борт жареную курицу как питомца «для эмоциональной поддержки». Инцидент попал на видео.

