Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:28, 11 ноября 2025Путешествия

Мужчина пронес на борт жареную курицу как питомца «для эмоциональной поддержки»

Мужчина пронес на борт жареную курицу как питомца и попал на видео
Елизавета Гринберг (редактор)

Мужчина пронес на борт жареную курицу как питомца «для эмоциональной поддержки». Кадры публикует Telegram-канал «Рутрэвел».

Уточняется, что молодой человек зарегистрировал жареную курицу как питомца на рейс, объяснив на этапе досмотра необходимость пронести ее в салон «эмоциональной поддержкой».

Сообщается, что никто не стал воспрепятствовать пассажиру в этом. На кадрах видно, как мужчина проносит ее в рюкзаке, обычно предназначенный для перевозки питомцев. На видео также попала недоумевающая проверяющая в пункте досмотра. На одном из кадров молодой человек сидит в кабине самолета и ест курицу из стоящего на соседнем сиденье рюкзака.

Ранее собравшиеся в отпуск с кошкой туристы забыли оформить нужные документы и бросили животное в аэропорту. Инцидент произошел в воздушной гавани Бейрута (Ливан), но не уточнялось, куда именно летели владельцы питомца.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили отправление истребителей к самолету Токаева

    Умер попавший под санкции Зеленского экс-депутат Рады

    Сдачу в плен 25 морпехов ВСУ в Димитрове сняли на видео

    Боец «Ахмата» пригрозил журналистке и призвал одуматься

    Марат Башаров рассказал о неизлечимом заболевании

    Роскомнадзор прокомментировал внезапное отключение мобильного интернета в Петербурге

    Губерниев сравнил увольнение Станковича с цирком

    Названа причина возникновения проблем с интернетом в Петербурге

    Трамп посмотрел празднование Дня Победы в России

    Трамп заявил о заказе «произведения искусства» для Вооруженных сил США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости