Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:33, 7 мая 2026Бывший СССР

Сотрудники ТЦК сломали руку подростку при мобилизации его отца

ТАСС: В Виннице юноше сломали руку при мобилизации его отца
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Виннице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) сломали руку 17-летнему подростку при мобилизации его отца. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Мужчину мобилизовали прямо после возвращения с рынка, куда он ходил вместе со своим 17-летним сыном. Во время конфликта подросток попал под горячую руку людей в форме. В результате парень получил перелом руки и сотрясение мозга», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что судьба мобилизованного мужчины остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что мобилизованные в ВСУ квалифицированные медики попадают в штурмовые подразделения на этапе отбора в ТЦК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Российский МИД вызвал посла Армении из-за предоставления «трибуны» Зеленскому

    Эпичное уничтожение украинской техники попало на видео

    Сотрудники ТЦК сломали руку подростку при мобилизации его отца

    Аракчи раскрыл условия урегулирования конфликта с США

    Мощное уничтожение пикапов ВСУ российскими дроноводами попало на видео

    Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий и врезался в стену

    Силовики рассказали о больших потерях «мясного полка» Сырского

    Страны ЕС начали подготовку к переговорам с Россией

    Людям после 50 лет назвали четыре ключа к счастью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok