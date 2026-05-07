Сотрудники ТЦК сломали руку подростку при мобилизации его отца

ТАСС: В Виннице юноше сломали руку при мобилизации его отца

В Виннице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) сломали руку 17-летнему подростку при мобилизации его отца. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Мужчину мобилизовали прямо после возвращения с рынка, куда он ходил вместе со своим 17-летним сыном. Во время конфликта подросток попал под горячую руку людей в форме. В результате парень получил перелом руки и сотрясение мозга», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что судьба мобилизованного мужчины остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что мобилизованные в ВСУ квалифицированные медики попадают в штурмовые подразделения на этапе отбора в ТЦК.