Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:04, 7 мая 2026Наука и техника

США потопили корабль в Лусонском проливе

ВМС США на учениях в Лусонском проливе потопили списанный филиппинский корабль
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США, Филиппин и Японии на учениях Balikatan 2026 в Лусонском проливе потопили списанный корабль. Об этом сообщает TWZ.

Фрегат типа Rizal ВМС Филиппин водоизмещением 890 тонн, выведенный из эксплуатации в 2021 году, был уничтожен в результате комбинированного удара.

Сначала был запущен разведывательный снаряд Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) установки High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Затем — противокорабельные ракеты комплексов Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS) и C-Star (Филиппины). TWZ подчеркивает, что, по некоторым источникам, удары NMESIS не проводились. Еще один удар по Rizal был нанесен ракетой Type 88 (Япония).

«Когда корабль был потоплен или тонул, американский комплекс HIMARS нанес решающий удар по тем же координатам», — пишет TWZ.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Также в учениях принимал участие корабль Королевских ВМС Канады, который в стрельбах по Rizal замечен не был.

Ранее издание Army Recognition сообщило, что Корпус морской пехоты США отработал переброску ракетного комплекса NMESIS по воздуху в ходе учений Balikatan 2026.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ударил в расположенный в 2000 километров от Украины дом в российском городе

    НАСА запустит Dragon к МКС 12 мая

    Захарова предупредила французских бизнесменов об опасностях сотрудничества с Украиной

    Предложивший ВСУ завоевать Китай политик захотел диктатуры

    На Первый канал подали в суд из-за шутки про русских в КВН

    В Словакии объяснили цель поездки Фицо в Москву на 9 Мая

    В Европе начали повышать ставки

    Нападение подростка на мужчину ради 3,8 миллиона рублей в Москве попало на видео

    Девушка за сутки сшила сестре платье на выпускной и вызвала ажиотаж в сети

    Чернокожий участник СВО захотел стать депутатом в приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok