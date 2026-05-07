США потопили корабль в Лусонском проливе

ВМС США на учениях в Лусонском проливе потопили списанный филиппинский корабль

Военно-морские силы (ВМС) США, Филиппин и Японии на учениях Balikatan 2026 в Лусонском проливе потопили списанный корабль. Об этом сообщает TWZ.

Фрегат типа Rizal ВМС Филиппин водоизмещением 890 тонн, выведенный из эксплуатации в 2021 году, был уничтожен в результате комбинированного удара.

Сначала был запущен разведывательный снаряд Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) установки High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Затем — противокорабельные ракеты комплексов Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS) и C-Star (Филиппины). TWZ подчеркивает, что, по некоторым источникам, удары NMESIS не проводились. Еще один удар по Rizal был нанесен ракетой Type 88 (Япония).

«Когда корабль был потоплен или тонул, американский комплекс HIMARS нанес решающий удар по тем же координатам», — пишет TWZ.

Также в учениях принимал участие корабль Королевских ВМС Канады, который в стрельбах по Rizal замечен не был.

Ранее издание Army Recognition сообщило, что Корпус морской пехоты США отработал переброску ракетного комплекса NMESIS по воздуху в ходе учений Balikatan 2026.