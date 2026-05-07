22:50, 7 мая 2026

Стали известны финалисты Кубка России по футболу

В Суперфинале Кубка России по футболу «Спартак» сыграет с «Краснодаром»
Владислав Уткин
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» стал вторым финалистом Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Оба матча в финальном противостоянии Пути РПЛ между этими командами завершились со счетом 0:0. Победитель определился в серии пенальти, им стал клуб с юга России. Решающий 11-метровый удар пробил полузащитник Кевин Ленини.

Суперфинал Кубка России по футболу состоится 24 мая в Москве. Матч пройдет на стадионе «Лужники».

Ранее спартаковцы переиграли ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Единственный мяч оказался на счету Руслана Литвинова.

