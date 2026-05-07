20:54, 7 мая 2026

Бывший гендиректор «Спартака» рассказал о приглашении колдуна в команду

Владислав Уткин
Фото: Саверкин Александр / ТАСС

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин рассказал о приглашении колдуна в команду. Его слова приводит «Советский Спорт».

«Мы с разрешения Олега Романцева приглашали белого мага. Взяли его с собой в Италию, чтобы он провел психологический сеанс с футболистами. Прошли вокруг поля, обстучали все штанги. А в матче сгорели! Мне он говорит: "Ну, не получилось"», — сказал Заварзин.

Заварзин был генеральным директором «Спартака» с сентября 1997 по март 2001 года. За это время красно-белые четыре раза стали чемпионами России.

Ранее спартаковцы переиграли ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Таким образом они вышли в суперфинал турнира, который пройдет в Москве 24 мая.

