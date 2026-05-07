Бывший гендиректор «Спартака» рассказал о приглашении колдуна в команду

Бывший гендиректор «Спартака» Заварзин поведал, как маг пообщался с его игроками

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин рассказал о приглашении колдуна в команду. Его слова приводит «Советский Спорт».

«Мы с разрешения Олега Романцева приглашали белого мага. Взяли его с собой в Италию, чтобы он провел психологический сеанс с футболистами. Прошли вокруг поля, обстучали все штанги. А в матче сгорели! Мне он говорит: "Ну, не получилось"», — сказал Заварзин.

Заварзин был генеральным директором «Спартака» с сентября 1997 по март 2001 года. За это время красно-белые четыре раза стали чемпионами России.

