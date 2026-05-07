13:06, 7 мая 2026Россия

Стало известно о пострадавшем при атаке по российскому предприятию в 2000 км от Украины

Махонин: Один человек пострадал при атаке ВСУ по предприятию в Пермском крае
Майя Назарова

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Один человек пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор региона России, удаленного от границы на 2000 километров, Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

Как стало известно, пострадавшему уже начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

По информации Махонина, во время удара украинского дрона по жилому дому в Перми никто не пострадал. Жильцов удалось эвакуировать, с ними начали работать психологи.

«Поручил главам территорий обеспечить оперативное устранение последствий в поврежденных зданиях», — подчеркнул глава Прикамья.

Пермский край подвергся налету беспилотников утром 7 мая.

