Вероятность наземной операции США в Иране оценили

Политолог Павел Шариков: Наземная операция США в Иране возможна

Наземная операция США в Иране остается возможной опцией для президента Дональда Трампа. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Павел Шариков.

«Наземная операция — еще одна красная линия, которую Трамп пока не переходил. Но нельзя исключать, что он рассматривает такой вариант», — объяснил он.

При этом, по словам политолога, у Трампа остаются и другие инструменты, включая экономические санкции. Тем не менее именно полномасштабная наземная операция остается главным из них. В то же время начало подобной операции будет означать затяжной военный конфликт, который принесет США большие издержки, добавил эксперт.

Ранее Павел Шариков описал нынешнюю стратегию Трампа в отношении Ирана. По его мнению, он хочет разыграть карту неопределенности.