22:43, 7 мая 2026Мир

Трамп выступил с угрозой в адрес ЕС

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп выступил с угрозой в адрес Европейского союза (ЕС). Пост он опубликовал в социальной сети Truth Social по итогам разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Американский лидер заявил, что если Евросоюз до 4 июля не обнулит пошлины на продукцию из США, то он будет вынужден немедленно повысить пошлины на европейские товары.

«Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и обнулит свои тарифы. Я согласился дать ей [Урсуле фон дер Ляйен] время до того, как наша страна будет отмечать свое 250-летие (4 июля – прим. «Ленты.ру») или тарифы, к сожалению, вырастут до гораздо более высоких уровней», — написал Трамп.

Ранее Трамп обвинил лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса в подстрекательстве к покушению за счет его риторики.

