18:19, 7 мая 2026

Трамп обвинил американского политика в подстрекательстве к покушению

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса в подстрекательстве к покушению за счет его риторики. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Этого сумасшедшего, Хакима "низкий IQ" Джеффриса, следует обвинить в подстрекательстве к насилию!» — отметил американский лидер.

Глава Белого дома также обвинил радикальных левых в намерении уничтожить США. Трамп намекнул, что риторика Джеффриса поспособствовала покушению на него. Он сопроводил публикацию фотографиями лидера демократов и учителя Коула Томаса Аллена, устроившего стрельбу на приеме в Белом доме.

Покушение на Трампа произошло 25 апреля в Вашингтоне в отеле Washington Hilton. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь.

