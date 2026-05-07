12:02, 7 мая 2026

Турист в Таиланде принял трансгендеров за женщин, пригласил их в номер и был ограблен

Алина Черненко

Кадр: Pattaya Mail

Два подростка-трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) ограбили туриста из Австралии в кондоминиуме на тайском курорте Паттайя. Подробностями истории поделилось местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 4 мая. 45-летний иностранец пригласил к себе в номер трансгендеров в возрасте 16 и 17 лет, приняв их за женщин. После того как австралиец понял свою ошибку, между ними завязалась ссора.
Во время конфликта один из трансгендеров толкнул мужчину в ванную комнату и ударил его острым предметом в бок. Затем злоумышленники украли у туриста 6 тысяч австралийских долларов (около 327 тысяч рублей) и скрылись с места.

Позже пострадавший обратился за медицинской помощью и подал заявление в полицию. Стражи правопорядка начали расследование и на следующий день задержали подозреваемых недалеко от места преступления. У них изъяли улики — ножницы и деньги.

Трансгендеры признались в содеянном. Им предъявили обвинения в ограблении с применением оружия и совершении преступных действий в сговоре с двумя или более лицами. Подозреваемых передали следователям в полицейский участок Паттайи для дальнейшего разбирательства.

Ранее на этом же тайском курорте россиянин лишился мотоцикла и телефона после пьянки с парой трансгендерных женщин. Когда мужчина заснул, они сняли с его шеи ключ от байка и уехали на нем.

