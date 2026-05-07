Одессу и Сумы с дронов забросали пророссийскими листовками о Зеленском

Приграничный город Сумы на Украине с дронов забросали пророссийскими листовками. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Кроме того, Telegram-канал «Одесса INFO» сообщил, что дроны также сбросили листовки над Одессой. Как видно на опубликованных в сети фотографиях, часть листовок была стилизована под купюры номиналом 200 гривен. «Хватит терпеть у власти нациста-наркомана, помоги своей стране сменить режим. Любая помощь оплачивается», — гласит надпись на листовках.

С обратной стороны на них напечатан текст «Какой настоящий Зеленский и почему им нужно гордиться». Предположительно, речь идет о деде президента Украины Владимира Зеленского, воевавшего в рядах Красной армии. Также под «настоящим Зеленским» мог подразумеваться Гавриил Никитович Зеленский — участник Великой Отечественной войны и герой Советского Союза.

Также были сброшены другие листовки, напоминающие, что деды современных россиян и украинцев «были братьями в окопах», а День Победы — это «память, которую не разделить».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев 8 мая определится со своими действиями на День Победы. Он подчеркнул, что Украина намерена действовать зеркально России.