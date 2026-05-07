Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 7 мая 2026Бывший СССР

Украинские города с дронов забросали листовками о Зеленском

Одессу и Сумы с дронов забросали пророссийскими листовками о Зеленском
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Приграничный город Сумы на Украине с дронов забросали пророссийскими листовками. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Кроме того, Telegram-канал «Одесса INFO» сообщил, что дроны также сбросили листовки над Одессой. Как видно на опубликованных в сети фотографиях, часть листовок была стилизована под купюры номиналом 200 гривен. «Хватит терпеть у власти нациста-наркомана, помоги своей стране сменить режим. Любая помощь оплачивается», — гласит надпись на листовках.

С обратной стороны на них напечатан текст «Какой настоящий Зеленский и почему им нужно гордиться». Предположительно, речь идет о деде президента Украины Владимира Зеленского, воевавшего в рядах Красной армии. Также под «настоящим Зеленским» мог подразумеваться Гавриил Никитович Зеленский — участник Великой Отечественной войны и герой Советского Союза.

Также были сброшены другие листовки, напоминающие, что деды современных россиян и украинцев «были братьями в окопах», а День Победы — это «память, которую не разделить».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев 8 мая определится со своими действиями на День Победы. Он подчеркнул, что Украина намерена действовать зеркально России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о реакции Москвы на заявленный Киевом «режим тишины»

    Часть россиян предупредили о снегопадах в июне

    В России ответили на угрозы властей Латвии из-за празднования Дня Победы

    Семенович назвала себя угрозой национальной безопасности Украины

    В России вынесли приговор владельцу украинского алкохолдинга

    Китай создал новую угрозу для европейской экономики

    МИД России отреагировал на запрет советской символики в Берлине на 9 Мая

    В Кремле ответили на вопрос о проведении парада Победы в Москве

    Захарова пошутила про готовность Германии противостоять России в Тихом океане

    Названа наиболее вероятная причина падения дрона в Латвии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok