Украинский дрон сбили шапкой

05:39, 7 мая 2026



В Запорожской области мужчина сбил украинский дрон шапкой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Житель села Великая Знаменка Запорожской области Николай Аматов сбил украинский дрон шапкой. Об этом источник в силовых структурах рассказал РИА Новости.

«За местным жителем Николаем Аматовым погнался украинский дрон, мужчина не растерялся и бросил в него шапкой, она попала в лопасти квадрокоптера, после чего он упал и сдетонировал в нескольких метрах от него», — сообщил собеседник.

Он предоставил видео, на котором дрон направляется в сторону мужчины. В последний момент он снял с себя шапку и бросил в беспилотник, после чего сигнал с дрона оборвался.

Ранее советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил о появлении у России дронов-имитаторов. По его словам, задачей дрона-имитатора является отвлечение внимания систем противовоздушной обороны.

