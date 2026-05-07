Украинский дрон сбили шапкой

В Запорожской области мужчина сбил украинский дрон шапкой

Житель села Великая Знаменка Запорожской области Николай Аматов сбил украинский дрон шапкой. Об этом источник в силовых структурах рассказал РИА Новости.

«За местным жителем Николаем Аматовым погнался украинский дрон, мужчина не растерялся и бросил в него шапкой, она попала в лопасти квадрокоптера, после чего он упал и сдетонировал в нескольких метрах от него», — сообщил собеседник.

Он предоставил видео, на котором дрон направляется в сторону мужчины. В последний момент он снял с себя шапку и бросил в беспилотник, после чего сигнал с дрона оборвался.

Ранее советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил о появлении у России дронов-имитаторов. По его словам, задачей дрона-имитатора является отвлечение внимания систем противовоздушной обороны.