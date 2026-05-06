В Киеве занервничали из-за последних событий на Украине

Мендель: Чиновники на Украине зарабатывают на мобилизации в критический момент

Украинские чиновники используют принудительную мобилизацию на Украине как средство самостоятельного обогащения через вымогательство денег и бизнеса в «самый неподходящий момент» для страны. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х.

Так, она прокомментировала недавнее задержание главы Житомирского областного территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) по делу о получении взятки от местного предпринимателя. Военком за деньги обещал защитить сотрудников компании призывного возраста от мобилизации. Он собирался дать бизнесмену «списки защиты» для обхода блокпостов и рейдов.

Согласно подсчетам автора поста, системная коррупция обходится Украине ежегодно в миллиарды долларов. «В то время как солдаты удерживают фронт, некоторые чиновники рассматривают призыв как личный банкомат – вымогая деньги у бизнеса и разрушая общественное доверие в самый неподходящий момент», — пишет Мендель.

Ранее в силовых структурах рассказали, что на Украине вновь планируют ужесточить мобилизацию. Об этом говорят изменения в работе ТЦК и пересмотр отсрочек для студентов.