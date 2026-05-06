Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:21, 6 мая 2026Бывший СССР

В Киеве занервничали из-за последних событий на Украине

Мендель: Чиновники на Украине зарабатывают на мобилизации в критический момент
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украинские чиновники используют принудительную мобилизацию на Украине как средство самостоятельного обогащения через вымогательство денег и бизнеса в «самый неподходящий момент» для страны. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х.

Так, она прокомментировала недавнее задержание главы Житомирского областного территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) по делу о получении взятки от местного предпринимателя. Военком за деньги обещал защитить сотрудников компании призывного возраста от мобилизации. Он собирался дать бизнесмену «списки защиты» для обхода блокпостов и рейдов.

Согласно подсчетам автора поста, системная коррупция обходится Украине ежегодно в миллиарды долларов. «В то время как солдаты удерживают фронт, некоторые чиновники рассматривают призыв как личный банкомат – вымогая деньги у бизнеса и разрушая общественное доверие в самый неподходящий момент», — пишет Мендель.

Ранее в силовых структурах рассказали, что на Украине вновь планируют ужесточить мобилизацию. Об этом говорят изменения в работе ТЦК и пересмотр отсрочек для студентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России раскрыл ответ на удар Украины по параду Победы

    Трамп назвал сроки для окончательного соглашения с Ираном

    Зеленский приготовился к скорому наступлению России

    Зеленский высказался о планах ударить по Москве 9 мая

    Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия

    Россиянам напомнили о весенних скидках в автосалонах

    На Украине назвали симптом проигрыша в конфликте с Москвой

    В Киеве занервничали из-за последних событий на Украине

    В МИД высмеяли условие Польши для полета Фицо в Москву

    Украинский депутат насмерть сбил сироту и избежал наказания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok