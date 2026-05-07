14:33, 7 мая 2026

В Китае приговорили бывших министров обороны к смерти с отсрочкой

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Caroline Chia / Reuters

Бывшие министры обороны КНР Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу получили смертные приговоры с двухлетней отсрочкой исполнения. Их признали виновными в коррупции, сообщает агентство «Синьхуа».

Оба экс-министра входили в Центральный военный совет КНР и имели статус государственных советников. Суд признал их виновными в получении и даче взяток, назначив одинаковое наказание — смертную казнь с двухлетней отсрочкой, пожизненное лишение политических прав и конфискацию имущества.

Особенность китайского правосудия позволяет заменить расстрел на пожизненное заключение, если осужденный за два года в тюрьме не совершит новых преступлений. После отбытия двух лет отсрочки, в исключительных случаях, возможна замена на 25 лет лишения свободы.

В январе председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в Китае необходимо окончательно искоренить коррупцию и лишить взяточников любых форм укрытия. Политик добавил, что борьба с этим социальным явлением остается сложной. Он сравнил коррупцию с тигром, который мешает как развитию Коммунистической партии Китая, так и всей страны.

