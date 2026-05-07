В Кремле ответили на слухи западных разведок об усилении охраны Путина

Президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина охраняют также, как и любого другого главу государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов на фоне слухов западных разведок, его ответ приводит «Газета.Ru».

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что в связи с угрозами Украины сорвать парад 9 мая «безусловно» предпринимаются дополнительные меры безопасности.

«Также, как и в отношении каждого главы государства во всем мире, будь то главы государств Америки, Азии, в отношении главы государства принимаются соответствующие меры», — поделился Песков.

Ранее Путин объявил перемирие в дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. После этого лидер Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако позже политик заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая.