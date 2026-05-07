05:19, 7 мая 2026

В Латвии неожиданно высказались о политике НАТО против России

Политик Панкратов: НАТО подставит Латвию под удар в случае войны с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО подставит Латвию и Прибалтику под удар в случае войны с Россией. О политике альянса неожиданно высказался бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов в интервью РИА Новости.

По его словам, в последнее время в Прибалтике усиленно создается инфраструктура для быстрого развертывания войск, а также все чаще проходят военные учения. Экс-депутат привел в пример расширение военного полигона рядом с литовским городом Таураге у границ Калининградской области.

«Прибалтийские элиты играют роль добровольного щита, рассчитывая, что присутствие альянса гарантирует им безопасность. На самом деле это превращает регион в зону первого удара в случае большой войны. Любое расширение военной инфраструктуры НАТО у границ России автоматически воспринимается Москвой как угроза», — сказал он.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости найти способ сосуществовать с Россией. Он подчеркнул, что это надо сделать, несмотря на разногласия и глубокий кризис отношений.

