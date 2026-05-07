В России допустили удар «Орешником» по Киеву

Военный эксперт Ходаренок: Удар возмездия по Киеву могут нанести «Орешником»

Удар возмездия по Киеву в случае провокации на День Победы могут нанести ракетой «Орешник». Об этом заявил военный эксперт Михаил Ходаренок, чьи слова приводит «Газета.ru».

До этого Министерство обороны России предупредило, что Вооруженные силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 Мая.

По словам эксперта, к массированному удару привлекут большое количество беспилотников, некоторые из которых будут использоваться в качестве ложных целей для противовоздушной обороны противника.

«Для поражения особо важных целей в столице Украины будет применен ракетный комплекс "Орешник"», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил о готовности «Орешника» ударить по Киеву в случае обострения ситуации.