Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:28, 7 мая 2026Россия

В России допустили удар «Орешником» по Киеву

Военный эксперт Ходаренок: Удар возмездия по Киеву могут нанести «Орешником»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Удар возмездия по Киеву в случае провокации на День Победы могут нанести ракетой «Орешник». Об этом заявил военный эксперт Михаил Ходаренок, чьи слова приводит «Газета.ru».

До этого Министерство обороны России предупредило, что Вооруженные силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 Мая.

По словам эксперта, к массированному удару привлекут большое количество беспилотников, некоторые из которых будут использоваться в качестве ложных целей для противовоздушной обороны противника.

«Для поражения особо важных целей в столице Украины будет применен ракетный комплекс "Орешник"», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил о готовности «Орешника» ударить по Киеву в случае обострения ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Стало известно о сгоревшем доме бравшего Берлин советского генерала

    Бывший гендиректор «Спартака» рассказал о приглашении колдуна в команду

    Самолет из ОАЭ начал кружить над российским городом из-за атаки БПЛА

    Ирина Шейк позагорала в откровенном бикини для рекламы модного бренда

    Описана опасность антивируса Windows

    Резкое похолодание обрушится на Москву

    Женщина прикинулась 16-летним подростком и пошла учиться в школу по неожиданной причине

    Российский тревел-блогер описал транспорт в Индии фразой «игра на выживание»

    Две патрульные машины сопроводили на дороге важного бобра в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok