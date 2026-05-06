Российский генерал заявил о готовности «Орешника» ударить по Киеву

Депутат Гурулев: «Орешник» может быть в готовности к немедленному применению

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев считает, что Министерство обороны России подготовилось к ответу на возможные провокации со стороны Украины 9 мая. Об этом он заявил в беседе с «Царьградом».

До этого Министерство обороны России предупредило, что Вооруженные силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 Мая.

«Четко написано, что будет сделано в случае чего. Мы не можем себе позволить огорчить себя в наш самый великий праздник. Поэтому четко было сказано, что будет. И самое-то главное — это не слова. Минобороны опубликовало — это все уже стоит готовое. Если что, сразу все полетит», — сказал Гурулев.

Также он допустил, что российский «Орешник» находится «в готовности к немедленному применению» в случае обострения ситуации. «Это нормальная практика», — заверил генерал-лейтенант запаса.

Кроме того, депутат напомнил, что верховным главнокомандующим Украины является Владимир Зеленский. В связи с чем, по мнению Гурулева, можно ожидать, что Киев решится на теракт в День Победы. «Человек, который употребляет наркотики — он неадекватный. Поэтому здесь все может быть», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что в случае любого поползновения на безопасность Парада Победы во время его прохождения 9 мая, ответ будет в виде удара по центру Киева.