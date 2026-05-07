В России отреагировали на обвинения Латвии в инциденте с беспилотником

Депутат Толмачев: Европе не нужна правда — виновата Москва по умолчанию

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в очередной раз обвинила Россию в инциденте с беспилотником, не имея никаких доказательств, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на обвинения прибалтийской страны в адрес России.

«Европейские политики действуют по шаблону: неважно, что произошло, виновата Москва. Поляки, румыны, теперь латыши — никто не собирается выяснять правду, потому что она Европе не нужна», — считает Толмачев.

По словам парламентария, пора включать русофобию в Международную классификацию болезней наравне с психозами.

Выборку пациентов с яркой клинической картиной можно наблюдать каждый день среди европейской политической элиты Александр Толмачев депутат Госдумы

Ранее Силиня заявила, что Россия виновата в падении украинских дронов на территории Латвии. Принадлежность дрона, по ее словам, якобы до сих пор неизвестна, а сама премьер-министр отметила, что ждет объяснения от профильных ведомств.

