18:30, 7 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на обвинения Латвии в инциденте с беспилотником

Депутат Толмачев: Европе не нужна правда — виновата Москва по умолчанию
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
Эвика Силиня. Фото: Dursun Aydemir / Anadolu via Getty Images

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в очередной раз обвинила Россию в инциденте с беспилотником, не имея никаких доказательств, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на обвинения прибалтийской страны в адрес России.

«Европейские политики действуют по шаблону: неважно, что произошло, виновата Москва. Поляки, румыны, теперь латыши — никто не собирается выяснять правду, потому что она Европе не нужна», — считает Толмачев.

По словам парламентария, пора включать русофобию в Международную классификацию болезней наравне с психозами.

Выборку пациентов с яркой клинической картиной можно наблюдать каждый день среди европейской политической элиты

Александр Толмачевдепутат Госдумы

Ранее Силиня заявила, что Россия виновата в падении украинских дронов на территории Латвии. Принадлежность дрона, по ее словам, якобы до сих пор неизвестна, а сама премьер-министр отметила, что ждет объяснения от профильных ведомств.

