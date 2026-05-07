В России отреагировали на встречу переговорщика от Украины с Уиткоффом

Депутат Чепа назвал встречу Умерова с Уиткоффом сверкой часов перед переговорами

Прежде чем переговорные группы приступят к обсуждению мирного соглашения, надо сверить часы, полагает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал на сообщения о планирующейся встрече секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

«Наверное, требуется каким-то образом обновить [сведения], сверить часы. За это время произошло большое количество событий как в мире, так и на Украине, поэтому, я думаю, что прежде чем преступят переговорные группы, надо часы сверить», — прокомментировал депутат.

Ранее стало известно, что встреча Умерова и Уиткоффа состоится на этой неделе в Майями.

До этого в Киеве надеялись, что спецпосланник Трампа отправится на Украину вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оба участника переговорного процесса приглашены, но свои намерения посетить страну не подтвердили.

Бывший американский посол на Украине Стивен Пайфер заявлял, что Вашингтон не уверен в результативности переговоров по урегулированию кризиса. Он также критиковал Уиткоффа за то, что тот семь раз был в Москве, но ни разу не посетил Киев.

