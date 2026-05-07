В России высказались об ответе на решение Австрии против российских дипломатов

Джабаров: Россия примет зеркальные меры в ответ на высылку дипломатов из Австрии

В ответ на объявление Австрией трех российских дипломатов персонами нон-грата Россия примет зеркальные меры, такой ответ был всегда, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит Австрии на объявление трех российских дипломатов персонами нон-грата. По ее словам, для официальной Вены ответные меры будут болезненными.

Сенатор отметил, что Австрия входит в круг стран, которые периодически выдворяют российских дипломатов, тем самым обостряя отношения. По его словам, для Вены это не самое хорошее решение, потому что слишком много в их сельской экономике завязано на российских энергоносителях, в то время как дело движется к зиме. Джабаров посоветовал австрийцам собирать валежник в лесу, чтобы топить свои дома хворостом.

«А заниматься такой глупостью, как "лес антенн", извините, это вообще полная чушь. Потому что, если бы так было просто, наверное, все мировые диппредставительства кишели бы этими антеннами и занимались шпионажем. Поэтому я считаю, что этот надуманный повод явно спровоцирован кем-то из старших братьев — Германией или США. Но Австрия никогда и не была самостоятельным игроком», — отметил политик.

Ранее стало известно, что Австрия вышлет трех российских дипломатов из-за «леса антенн» на крыше посольства. Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что многочисленные антенны на здании могут использоваться для осуществления шпионской деятельности, в связи с чем трех членов российской дипмиссии было решено объявить персонами нон-грата.