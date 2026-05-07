Россия пообещала жестко ответить на действия Австрии

Захарова: РФ жестко ответит на объявление трех дипломатов персонами нон-грата

Россия жестко и болезненно для Австрии ответит на объявление трех российских дипломатов персонами нон-грата. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Российская сторона примет жесткие и, поверьте мне, болезненные для официальной Вены ответные меры», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что Австрия вышлет трех российских дипломатов из-за «леса антенн» на крыше посольства. Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что многочисленные антенны на здании могут использоваться для осуществления шпионской деятельности, в связи с чем трех членов российской дипмиссии было решено объявить персонами нон-грата.