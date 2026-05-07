Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:50, 7 мая 2026Мир

Россия пообещала жестко ответить на действия Австрии

Захарова: РФ жестко ответит на объявление трех дипломатов персонами нон-грата
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Россия жестко и болезненно для Австрии ответит на объявление трех российских дипломатов персонами нон-грата. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Российская сторона примет жесткие и, поверьте мне, болезненные для официальной Вены ответные меры», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что Австрия вышлет трех российских дипломатов из-за «леса антенн» на крыше посольства. Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что многочисленные антенны на здании могут использоваться для осуществления шпионской деятельности, в связи с чем трех членов российской дипмиссии было решено объявить персонами нон-грата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ударил в расположенный в 2000 километров от Украины дом в российском городе

    Оценены шансы «Краснодара» выйти в финал Кубка России

    НАСА запустит Dragon к МКС 12 мая

    Захарова предупредила французских бизнесменов об опасностях сотрудничества с Украиной

    Предложивший ВСУ завоевать Китай политик захотел диктатуры

    На Первый канал подали в суд из-за шутки про русских в КВН

    В Словакии объяснили цель поездки Фицо в Москву на 9 Мая

    В Европе начали повышать ставки

    Нападение подростка на мужчину ради 3,8 миллиона рублей в Москве попало на видео

    Девушка за сутки сшила сестре платье на выпускной и вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok