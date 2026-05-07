Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:04, 7 мая 2026Экономика

В российском городе покрасили несуществующие бордюры

В Курске коммунальщики покрасили несуществующие бордюры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Doralin Samuel Tunas / Shutterstock / Fotodom

В Курске сотрудники управляющей компании (УК) покрасили несуществующие бордюры, обозначив границы пешеходной зоны белой краской. Об инциденте в российском городе пишет издание «Подъем».

Разметку заметили рядом с домом № 36 по улице Студенческой, где на некоторых участках отсутствует бордюрный камень. Краска появилась не только на асфальте, но и на траве. На кадрах, попавших в сеть, можно увидеть неровные белые полосы.

В УК «Центавр» заявили, что таким образом были отмечены границы пешеходной зоны. Компания отметила, что взяла под контроль дом только несколько месяцев назад. Руководство планирует обсудить с жителями включение придомовой территории в одну из программ, которая позволит уложить бордюры.

Ранее жители района в Дагестане пожаловались на отсутствующую в домах на протяжении месяца воду. Ресурс отключили после наводнения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Ушедший из России автогигант отзовет десятки тысяч автомобилей

    Стало известно о смерти нескольких десятков детей в России с начала СВО

    Каллас обвинили в ненависти к русским

    Прокуратура начала проверку из-за задержек самолетов в московских аэропортах

    Двухлетнего ребенка заметили на козырьке подъезда в Москве

    Чемезов рассказал о секундных залпах высокоточной «Сармы»

    Сафонов прокомментировал выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов

    52-летняя телеведущая Аврора раскрыла секреты моложавой внешности

    Соперник Пашиняна сделал заявление о «поручении Путина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok