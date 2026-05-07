В российском городе покрасили несуществующие бордюры

В Курске коммунальщики покрасили несуществующие бордюры

В Курске сотрудники управляющей компании (УК) покрасили несуществующие бордюры, обозначив границы пешеходной зоны белой краской. Об инциденте в российском городе пишет издание «Подъем».

Разметку заметили рядом с домом № 36 по улице Студенческой, где на некоторых участках отсутствует бордюрный камень. Краска появилась не только на асфальте, но и на траве. На кадрах, попавших в сеть, можно увидеть неровные белые полосы.

В УК «Центавр» заявили, что таким образом были отмечены границы пешеходной зоны. Компания отметила, что взяла под контроль дом только несколько месяцев назад. Руководство планирует обсудить с жителями включение придомовой территории в одну из программ, которая позволит уложить бордюры.

